Wéi am Oktober schonn annoncéiert weise sämtlech Chifferen, trotz engem Netto-Resultat am Joer 2017 vu bal 600 Milliounen Euro, no ënnen.

Den Ëmsaz ass ëm 1,6% an de Keller gaang par Rapport zu 2016. Beim Netto-Resultat ass et allerdéngs e Minus vu bal 40% géintiwwer dem Joer virdrun - d'SES schwätzt hei vun engem "Sondereffekt beim Gewinnrückgang".



Och d'Dividend pro Aktie fält ëm 40% op just nach 80 Cent.



D'SES erkläert déi méi niddreg Dividend domat, datt ee wéilt staark genuch bleiwe fir e milliardeschwéieren Investitiounsprogramm - bannent 5 Joer (2017-2022) géif ee bal 3,5 Milliarden Euro investéieren.



De Generaldirekter Karim Michel Sabbagh wéi och de Finanz-Direkter vum Grupp hu jo annoncéiert, d’SES ze verloossen. Wéi et heescht aus private Grënn.



