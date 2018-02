Um CR119, tëscht Eesebuer an dem Stafelter, koum et e Freideg de Moie fréi zu engem ganz uergen Accident. E Motocyclist huet net iwwerlieft.

Den Onglécklechen hat géint 8 Auer an enger Lénkskéier am Ausgang vun Eesebuer Richtung Stafelter d'Kontroll iwwert seng Maschinn verluer. Doduerch ass en op der rietser Säit an e Bam gerutscht. All Hëllef sollt ze spéit kommen.



Beim Motocyclist handelt et sech ëm 39 Joer alen Awunner vu Schous.



Wéi den ACL präziséiert, gouf d'Streck um kuerz virun 8.30 Auer komplett fir den Trafic gespaart, an ass eréischt géint 12.10 Auer nees fir den Trafic opgaangen.







Op der Plaz waren d'Asazzentere vu Jonglënster, Luerenzweiler, d'Ambulanz vu Jonglënster, de Samu aus der Stad, de Rettungshelikopter an d'Police.