Et gouf schonn nees e Feelalarm op der Stater Gare. D'Gebai huet missten evakuéiert ginn.

© RTL Télé Lëtzebuerg

D’Police krut um 7.45 Auer e Feieralarm gemellt. Op der Plaz gouf domadder ugefaangen, d’Gebai z’evakuéieren. Et huet sech awer séier, no e puer Minutten erausgestallt, datt et sech ëm ee weideren falschen Alarm gehandelt huet.

Bei der Bunn sinn se am Gaang, nom Problem ze sichen, fir dass et net méi zu sou engem Feelalarm kënnt, mä et ass schonn dee 4. Virfall bannent engem Mount.