De 16. Mäerz war eng 24 Joer al Amerikanerin dout an engem Appartement fonnt ginn. Am Schlussrapport ass Rieds vu Selbstmord. D'Famill gesäit dat anescht.

Enn Mee hate mer Iech vun engem mysteriéisen Doudesfall, zwee an en hallwe Mount virdrun, an der Stad geschwat. Um Moie vum 16. Mäerz zejoert war eng 24 Joer al Amerikanerin dout an engem Appartement fonnt ginn. Si souz dee Moment op engem Stull.

Am Schlussrapport geet Rieds vu Selbstmord duerch e Mix vu Medikamenter, déi déi jonk Fra geholl hätt, a vu Kokain. Mat där Konklusioun ass d'Famill vun der Amerikanerin, déi hei geschafft hat, awer net d'Accord! An deem Kontext huet d'Famill sech bei RTL gemellt. D'Tatta vum Affer, déi zu Marseille lieft, huet eng Mail un eis geriicht, am Numm vun hirer Schwëster a Mamm vun der jonker Fra aus den USA.

D'Famill wéilt vun hirer schwiereger Experienz mat der Lëtzebuerger Justiz schwätzen, heescht et an hirem Schreiwes, an ë.a. vun hirem Gefill, vum zoustännegen Untersuchungsriichter ignoréiert ginn ze sinn. Donieft wär d'Police vun Ufank u vun engem Suicide ausgaangen. De Schlussrapport wär net equilibréiert a géif nëmmen op déi Liewenselementer vun der jonker Fra agoen, déi si depriméiert oder fragil weisen, wéi wann aner Aspekter vun hirem Liewen net existéiere géifen. D'Famill schwätzt an deem Zesummenhank vun enger onmënschlecher Veruechtung. Virun allem wär si net vum Untersuchungsriichter um Lafende gehale ginn, e Riichter, deen net mat hinne geschwat hätt. D'Famill wär och vu Frënn vun der jonker Fra informéiert ginn, net vun der Police.

D'Haaptargumenter vun der Famill, déi géint d'Thees vum Selbstmord vun der jonker Fra schwätze géifen, sinn ë.a. déi, dass si den Dag virdrun eng fest Aarbechtsplaz verséchert krut, eng Gebuertsdagsfeier fir den Dag drop virbereet hat a Stonnen, ier hir Läich fonnt gouf, hirer beschter Frëndin an den USA eng Foto geschéckt hat vun der Coiffure, déi si dofir wollt hunn. Wat d'Kontakter mat der Justiz an der Police ugeet, hätt den Untersuchungsriichter séier matgedeelt, dass hie wéinst dem Secret de l'instruction näischt soe kéint, an hätte sech déi Polizisten, déi d'Läich vun der jonker Fra fonnt haten, ni bei der Famill gemellt. Déi hätt och keng Informatioune kritt iwwer z.B. d'Autopsie vum Affer, deem säin Handy a säi Computer och net ausgewäert gi wären. D'Famill bedauert, dass hir Informatiounen u Police a Justiz net zréckbehale goufen, just e Minimum gemaach gi wär an eng Konklusioun ënnerstëtzt gouf, déi vun Ufank u festgestanen hätt, ouni mat der Famill ze schwätzen. Ë.a. wären net all d'Leit aus dem Ëmfeld vun der jonker Fra gehéiert ginn, d'Famill géif net verstoen, firwat et soulaang gedauert huet, bis den Untersuchungsriichter seng Konklusioune virgeluecht huet, wa se vun Ufank u sou kloer waren, an et wären net all d'Piste verfollegt ginn, wéi z.B. déi vun engem Doudschlag oder Mord, deen als Suicide camoufléiert gouf. Et wär ongesond, dass d'Famill hir eegen Enquête maache misst, heescht et um Enn vun där Mail.





Mysteriéisen Dout - Reportage vum Eric Ewald (1/2)



Mat deene Virwërf a Kritiken hues den Eric Ewald dunn d'Pressespriecher vu Justiz a Police konfrontéiert. Hir Vue op dës Affär ass eng aner...

An hirer Äntwert heescht et, d'Justiz hätt, an Zesummenaarbecht mat der Police, alles dat gemaach, wat hätt misse gemaach ginn. Ënner anerem hätt den zoustännegen Untersuchungsriichter zousätzlech toxikologesch Expertisen an Optrag ginn, wären eng Hellewull Iwwerpréiwunge wéi z.B. Perquisitiounen a Saisië gemaach an all Piècen am Detail ausgewäert ginn. Dobäi hätte keng Indicë fir d'Awierkung vun enger anerer Persoun kënne fonnt ginn.

Doriwwer eraus wär den Affekot vun der Famill, souwäit dat am Kader vun der Instruktioun méiglech gewiescht wär, iwwert d'Demarchë vum Untersuchungsriichter informéiert ginn, an iwwert deen Affekot hätt d'Famill nom Ofschloss vun der Instruktioun och eng integral Kopie vum Dossier kritt. An deem Kontext war et nach d'Prezisioun, dass d'Untersuchungsgeheimnis vis-à-vis vu jidderengem misst respektéiert ginn.

D'Justiz wiert sech dann och formell géint de Reproche, et wären net all d'Pisten am Dossier verfollegt ginn. Et kéint net vun enger minimaler Enquête Rieds sinn, wann den Untersuchungsriichter 30 sougenannt Devoire maache gelooss hätt. D'Police ënnersträicht hirersäits, dass d'PJ ganz vill Echangen iwwer Email mat der Famill gehat hätt.