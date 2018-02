De President vun der Federatioun vun de Bauentreprisen, Roland Kuhn. © Pierre Marie Koch

Si haten e Freideg de Moien d'Press geruff, fir verschidden Aussoe vun de Gewerkschaften iwwert d'Kollektivvertragsverhandlungen am Bausecteur richteg ze stellen: d'Vertrieder vum Groupement des entrepreneurs.



PDF: De Communiqué op Franséisch.

PDF: De Communiqué op Däitsch.



D'Patronat hätt ni de Verhandlungsdësch verlooss a wéilt weider konstruktiv iwwert en neien Accord verhandelen, sot de President vun der Federatioun vun de Bauentreprisen, Roland Kuhn. D'Patronen hale weider un hirer Fuerderung no méi flexibelen Aarbechtszäite fest. Et sollt da méi geschafft ginn, wann d'Wieder gutt ass, a manner, wann et schlecht ass, wéi elo den Ament zum Beispill bei de ganz niddregen Temperaturen. Vun 12 Stonnen-Deeg wier awer ni rieds gewiescht.



D'Patronat confirméiert d'Duerstellung vun de Gewerkschaften, datt d'Commandëbicher gutt gefëllt sinn, ma d'Betriber wieren awer um Terrain mat enger ganz haarder, deels deloyaler Konkurrenz, Schwaarzaarbecht a Loundumping konfrontéiert.



De Roland Kuhn huet op en Neits un den Aarbechtsministère an d'ITM appelléiert, fir méi Kontrollen op de Chantieren ze maachen.



Sauer opgestouss ass dem Groupement des entrepreneurs, datt OGBL an LCGB am Laf vun der leschter Verhandlung eng ganz nei Fuerderung no méi enger héijer Primm aus dem Hutt gezaubert hunn. Dat huet d'Patronat de Syndikater och deementspriechend an engem Bréif matgedeelt.



Kloer ass, d'Verhandlungen iwwert de Kollektivvertrag am Bau stiechen, wéi viru Joren och schonn, an der Sakgaass. De Wee op d'Conciliatioun steet schonn am Raum.



