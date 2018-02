Den Aarbechtsminister Nicolas Schmit ass verwonnert doriwwer, datt Politiker musse widderhuelen, wéi dichteg a gutt se sinn, a wat fir eng grouss Experienz se hunn. Gemengt ass domat d'CSV-Politikerin d'Viviane Reding, déi an den Ae vum Nicolas Schmit sech permanent selwer lueft.





Extrait Nicolas Schmit (1)



Extrait Nicolas Schmit (2)



Den Nicolas Schmit war ëmmer e Mënsch, deen d'Leit mat deem, wat hie gemaach huet, wollt iwwerzeegen. A wann een esou vill geleescht huet, da brauch een net ëmmer ze widderhuelen, wéi gutt een ass. Ma an awer iwwerléisst den Nicolas Schmit jidderengem d'Fräiheet, fir sech esou ze verkafen, wéi déi Persoun et fir richteg hält.Mat der Kritik vun der Viviane Reding, datt d'Regierung vun den europäeschen Dossieren net genuch géing kennen, fillt och den Aarbechtsminister sech viséiert. Hien huet och d'Gefill, datt d'Madame Reding net genee wéisst, wat fir eng europäesch Dossieren Lëtzebuerg sech de Moment befaasst a mat wéi enger Energie déi Dossiere suivéiert a verdeedegt géinge ginn.

An dobäi kritt een net ëmmer Gehéier an der EU-Kommissioun, grad an Dossieren, wou Lëtzebuerg e spezifesche Fall ass. Den Nicolas Schmit weess och nach selwer, wéi et war, wéi d'Viviane Reding an där Kommissioun war, ma doriwwer wëll hien elo näischt soen. Donieft bedauert de Minister, datt hei eppes opgeworf gëtt, wat guer net der Realitéit entsprécht.Domat Polemik ze bedreiwen wier net ganz korrekt, sou nach de Nicolas Schmit.