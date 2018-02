Um Potaaschbierg soll an Zukunft ee Financial Center entstoen. Hei kéinte Frontaliere schaffen, déi dann net méi an d'Stad misste fueren.

An der Diskussioun ronderëm saturéiert Stroossen, weist de Buergermeeschter vu Gréiwemaacher, Léon Gloden, op en neie Projet hin. Den CSV-Politiker ënnerstëtzt d'Grënnung vun engem "Financial Center" um Potaaschbierg, wou grad vill Frontaliere schaffe kéinten. E puer Dausend Salariéë missten deemno net méi bis an d'Stad schaffe fueren.



Financial Center Wiseler a Gloden am Gespréich





Stau an iwwerlaaschte Stroosse brénge Politiker op nei Iddien. Den Etienne Schneider hat sech fir méi Télétravail ausgeschwat, esou wéi en neit steierlecht Ofkommes, wann e Frontalier e puer Deeg am Mount vun doheem aus schafft. Den CSV-Spëtzekandidat Claude Wiseler géif et awer besser fannen, wa sech méi Betriber ausserhalb vun der Haaptstad usidelen.



De Claude Wiseler: "Ech fannen déi Iddi, déi entwéckelt ginn ass vum François Bausch, fir ze soen, mä da komm mir iwwerleeën eis op mer net kënnen op der Grenz eng Rei Plazen zur Verfügung stellen, wou déi Leit, déi iwwert d'Grenz kommen, net mussen onbedéngt an d'Stad kommen, mä do kënnen hir Aarbecht leeschten, duerchaus als sënnvoll an iwwerleeënswäert an och méi schnell realisabel, wéi grouss steierlech Diskussioune mat der Nopeschgemeng."



Um Potaaschbierg an der Gemeng Gréiwemaacher ass esou eng dezentral Léisung dann an der Maach. Wéi den CSV- Deputéierten a Buergermeeschter Léon Gloden erkläert, wäert op enger Fläch vun dräi Hektar e "Financial Center" entstoen. Do solle sech Betriber aus dem Finanzsecteur néierloosse kënnen, deenen hir Salariéeë virun allem aus dem noe Grenzgebitt kommen.

De Léon Gloden: "Fir dat ironesch ze soen, mir maachen amfong eppes fir d'Verkéierssituatioun fir d'Stad Lëtzebuerg. Et ginn tëscht 1.000 an 1.200 Aarbechtsplaze geschaaft an déi fuere jo da manner an d'Stad. Mä et ass awer e Fakt, datt déi Entreprisen, déi interesséiert sinn, Entreprise sinn, wou d'Leit haaptsächlech hei an der Grenzregioun an an den Dierfer op där anerer Säit wunnen. Déi musse souwisou duerch Maacher fueren, mä dann net méi iwwert d'Autobunn an d'Stad fueren."

De Site u sech läit direkt nieft der d'Tréier Autobunn. Den Terrain befënnt sech awer weder an der Industriezon nach an der Zone artisanale, mä gehéiert engem private Promoteur.

De Léon Gloden: "Et geet ëm Terrainen, déi enger privater Persoun gehéieren, d'Gemeng huet keng Terrainen do a mir hunn d'Prozedur vum PAP ageleet. De private Besëtzer ass ganz begeeschtert vun där Iddi a mir sinn do op enger Wellelängt an deen ass bereet, dee Projet ze finanzéieren an ze bauen."Momentan leeft also nach d'PAP-Prozedur. De Buergermeeschter vu Maacher schätzt, dass d'administrativ Virgäng d'nächst Joer ofgeschloss wäerte sinn.