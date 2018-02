© Claudia Kollwelter

En 1. positive Bilan gouf e Freideg de Mëtteg vum Tram gezunn: 8.400 Leit goufe sech pro Dag erwaart, a Realitéit sinn et der duebel sou vill, déi den Tram all dag huelen - nämlech 17.000.Donieft sinn et och all Dag 6.000 Passagéier, déi mam Funiculaire tëscht dem Arrêt Pafendall am Kierchbierg zirkuléieren.Dës Chiffere goufen e Freideg de Mëtteg op enger Pressekonferenz vu Luxtram zesummen mam Infrastrukturministère an der Stad Lëtzebuerg publizéiert.Et goufen awer och Detailer iwwert de weidere Verlaf vum Chantier: Den Tronçon Rout Bréck-Stäreplaz soll am Juni ufänken an d'Aarbechten tëscht der Stäreplaz an der Place de Paris solle virun der Sunmervakanz fäerdeg sinn.Deen neien Tronçon tëscht der Stäreplaz an der Paräisser Plaz ass 2 km laang. 2019 sollen dofir och 12 nei Ramë geliwwert ginn.Aktuell stinn an der Avenue de la liberté 72 Been - 49 Platanen an 23 Kiischtebeem. Dës solle vum Mäerz un no an no fort geholl ginn. Eng 10 Beem wäerten op de Waldhaff deplacéiert ginn. Déi nei Beem sollen dann a Backe geplanzt ginn, fir d'Wuerzelen ze protegéieren.Platanen oder Lanne sollen an d'Avenue de la Liberté geplanzt ginn - nach ass net decidéiert wéi eng vun den 2 Bamzorten.Den Tram soll am 2. Semester 2020 tëscht der Stäreplaz an der Gare zirkuléieren.