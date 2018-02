Well d'Temperaturen niddreg bleiwen, gëtt zu Esch d'Äispist preparéiert. E Samschdeg de Mëtteg soll si prett sinn - eng Première zanter 2012!

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Um Gaalgebierg ass jo déi eenzeg "natierlech" Äispist aus dem Land - ëm esou méi hänkt si vun de Wiederkonditiounen of.Well d'Temperaturen awer ganz déif bleiwen, ass elo de Moment do: Vum Freideg den Owend 19 Auer u preparéieren d'Equippe vun der Escher Gemeng d'Pist a viraussiichtlech kann ee sech da vum Samschdeg am Nomëtteg un dorop ameséieren ...Zanter Februar 2012 hat een net méi d'Méiglechkeet, zu Esch um Gaalgebierg seng Ronne mat Schlittschong ze dréien. Also: Avis aux amateurs!L'administration communale de la Ville d'Esch-sur-Alzette a le plaisir de vous annoncer que les conditions météorologiques annoncées pour ce weekend permettent l'ouverture de la patinoire au « Gaalgebierg ».Esch-sur-Alzette, le 23 février 2018. Avec le gel persistant, nos équipes du service des sports commenceront à glacer le site de la patinoire à partir de ce soir 19h00. Prévisiblement, la patinoire pourra accueillir les glisseurs en l'après-midi du samedi 24 février 2018.La seule patinoire naturelle du grand-duché sera donc opérationnelle pour la première fois depuis février 2012...