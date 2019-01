© RTL (Archiv)

Kachelmann-Wetter präziséiert dobäi, datt et schonn am spéide Mëtteg ka plazeweis schneien an dat méi spéit am Owend dann ebe Glëtz wäert falen. Et gëllt also op der Strooss awer och um Trottoire opzepassen. D'Temperature leien zu där Zäit tëscht -3 an 0 Grad.Eréischt e Samschdeg de Moie ka sech d'Situatioun berouegen an d'Temperature klammen an de Plus-Beräich. E Samschdeg am Laf vum Mëtteg ass mat bis zu 6 Grad ze rechnen, datt awer mat plazeweis Reen.Och e Sonndeg ass dann dagsiwwer mat Reen ze rechnen, deen an der Nuecht op e Méindeg och e Schnéi iwwergoe kann.

D'Wiederprevisioune vu Kachelmann



In den nächsten Stunden bleibt uns das frostige Winterwetter erhalten. Danach dreht die Höhenströmung auf West bis Nordwest und vom Atlantik erreicht uns ab heute Abend und in der Nacht vorübergehend ein Schwall milderer Luft. Dieser Luftmassenwechsel geht mit Schneefall und mit gefährlichem, gefrierendem Regen über die Bühne. Zu Wochenbeginn gelangt von Nordwesten wieder kältere Luft zu uns, sodass der Regen teils in Schneeregen und Schnee übergehen kann.

Jetzt:

Es ist stark bewölkt, vor allem im Ösling sind auch Auflockerungen und Wolkenlücken dabei. Dabei aktuell verbreitet trocken und die Temperaturen liegen zwischen 0 Grad in Miersch und -3 Grad in Elwen.

Heute:

In den nächsten Stunden gibt es ein Gemisch aus vielen Wolken und ein paar Auflockerungen. Spätnachmittags und abends erreicht uns von Westen eine Front mit Schneefall und später teilweise gefrierendem Regen - Achtung auf den Straßen und Gehwegen - es besteht über mehrere Stunden große Glättegefahr durch Schnee und Eis.

Die Temperaturen liegen nachmittags bei -3 bis 0 Grad.

In der Nacht gibt es noch lange Zeit gefrierenden Regen und zunächst noch Temperaturen knapp unter 0 Grad, erst zum Morgen hin gehen die Temperaturen deutlich in den Plusbereich - und die Glättesituation entspannt sich.

Aussichten:

Morgen Samstag viele Wolken, mit Unterbrechungen auch zeitweise etwas Regen oder Nieselregen. Windig und milder, nachmittags bis zu +6 Grad.

Am Sonntag häufig Regenschauer, gegen Abend von den Ardennen her Übergang in Schneeregen und Schnee - das Ganze bei zunächst um +5 Grad, gegen Abend und in der Nacht zum Montag Abkühlung und Schneefall bis ganz runter.

Am Montag unbeständig mit Schneeregen- oder Schneeschauern, im Ösling Schneefall. Höchstwerte um +2 Grad.

Am Dienstag wechselnd bis stark bewölkt und weitgehend trocken bei 0 bis 2 Grad.