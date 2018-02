© RTL Télé Lëtzebuerg

D'CGFP schwätzt vun enger Joerhonnertreform.



D'Aféierung vun de sougenannten Zäitspuerkonte beim Staat sinn op der leschter Ligne droite. E Freideg de Mëtteg goufen d'Detailer vun der Reform op enger Pressekonferenz presentéiert an erkläert, ënnert wéi enge Konditiounen Aarbechtsstonne gesammelt kënne ginn.



Nei ass och, datt d'Staatsbeamten net méi eng Stonn obligatoresch Mëttespaus maache mussen. Déi gëtt op eng hallef Stonn gekierzt, wat d'Gewerkschaft ausdrécklech begréisst.



Donieft kréien d'Fonctionnairen am Horaire mobile d'Méiglechkeet, fir elo scho moies eng hallef Stonn éischter unzefänken, dat heescht um 6.30 Auer.



Fir d'CGFP ass dat en däitlech Zeechen, fir mat dozou bäizedroen, fir de Verkéiersproblem z'entschäerfen.



De Minister Dan Kersch an d'Beamtegewerkschaft CGFP si sech eens: Bei de Congés extraordinaires kënnt et zu enger Gläichstellung mam Privatsecteur. D'Beamte kréien deemno esou wéi Salariéë vu Betriber den neie Pappecongé vun 10 Deeg zougestanen. Bei anere Sondercongéë gëtt et awer manner. Esou zum Beispill wann ee sech bestuet oder pacst. Kruten d'Beamte bis elo 6 Deeg Congé sinn et an Zukunft nach 3 Deeg fir e Bestietnes an 1 Dag fir e Pacs.



PDF: Schreiwes vun der CGFP