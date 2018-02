De Chantier ass am Kader vun der Installatioun vum neie Radar beim Rondpoint Raemmerech.Communiqué par: Administration des ponts et chaussées

Dans le cadre des travaux relatifs à l'installation du futur radar au rond-point Raemerich, le CR110 entre Esch-sur-Alzette et Ehlerange est barré en direction d'Ehlerange à partir du lundi 26 février (9 h 30) jusqu'au vendredi 9 mars 2018 (17 heures).

La circulation d'Ehlerange en direction d'Esch-sur-Alzette restera possible.

Dann ass et nach vun der Escher Gemeng d'Nouvelle, datt d'Beem an der Rue du Brill deplacéiert ginn, d'Beem kommen an d'Nonnewisen op Esch. Wann d'Aarbechten ofgeschloss sinn, sollen nei Beem an d'Rue du Brill kommen.



PDF: De Communiqué vun der Escher Gemeng