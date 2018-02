1 Missioun, zwou Stonnen Zäit an am ganzen 11 Raim, mat méi oder manner kniwwelegen Erausfuerderungen.

VIDEO: Am Tramsschapp

Science Quest: Kniwweleg Erausfuerderungen fir Jonker (23.02.2018) Dëse Weekend lued de Luxembourg Institute of Health Kleng a Grouss op ganz speziell Renconter an den Tramsschapp an: De Science Quest.

An Ekippe vu 4 bis 8 Léit mussen d’Nowuess-Fuerscher verschidde schwiereg Aufgabe léisen, déi un engem interessanten Zeenario festgemaach sinn: Eng Ekipp vu Fuerscher ass verschwonnen an elo gëtt dringend eng nei Ekipp gesicht, déi hir Recherche ka fäerdeg maachen.D’Organisateure probéieren deene méi Jonken ze weisen, dass d’Biomedezin esou wéi d’Recherche net nëmmen Theorie sinn, mä och an onsem Alldag eng grouss Roll spillen.Bis en Sonndeg nach encouragéiert d’Ekipp vum Science Quest jiddereen, fir sech selwer un Domainer ewéi Fuerschung a gesond Ernärung erunzewoen.