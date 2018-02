© AFP

Tëscht dem 12. an dem 18. Februar si ronn 9,3 Prozent vun de Patienten, déi bei den Dokter gaange sinn, wéinst der Gripp behandelt ginn. Dat läit wäit iwwer dem Seuil fir d'Epidemie, dee bei ronn 2 Prozent läit.



Grad Leit iwwer 65 Joer a Persounen, déi verschidde Risiken ausgesat sinn, réit de Gesondheetsministère, datt si sech nach sollen impfe loossen.



La saison de la grippe bat son plein: vous pouvez encore vous faire vacciner! (23.02.2018)





Communiqué par : ministère de la Santé

L'épidémie de grippe se propage et a atteint un niveau élevé au Grand-Duché. Selon le système de la surveillance sentinelle de la grippe, le taux de consultations pour des syndromes grippaux a atteint 9,3% entre le 12 et le 18 février, soit bien au-dessus du seuil épidémique (2%).

La Direction de la santé recommande donc fortement aux personnes âgées de plus de 65 ans et à toutes les personnes à risque de se protéger contre la grippe saisonnière par la vaccination. Les personnes à risque sont surtout les personnes souffrant de maladies chroniques du système respiratoire et cardiovasculaire, de diabète, de problèmes aux reins, ou d’une immunité réduite. Ces personnes devraient consulter sans tarder leur médecin traitant en vue de leur vaccination.

Comme le rappelle la ministre de la Santé, Lydia Mutsch: «Le moyen le plus efficace pour se protéger contre la grippe et ses complications est la vaccination! C’est pourquoi je réitère mon appel en invitant la population à se faire vacciner».

Le Conseil supérieur des maladies infectieuses recommande également la vaccination aux femmes enceintes, quel que soit le moment de leur grossesse.

Un appel est fait au sens de responsabilité du personnel médical et soignant, et de toutes celles et ceux qui sont en contact direct avec les personnes les plus vulnérables. En effet, il est primordial que les professionnels de la santé se fassent vacciner contre la grippe, afin de protéger les personnes à risque, à savoir les personnes âgées, les malades chroniques et les enfants.

Il est rappelé que le respect des règles d’hygiène classiques est primordial surtout pendant la saison froide: se laver régulièrement les mains au savon, tousser ou éternuer dans le creux de son coude ou dans un mouchoir, jeter son mouchoir en papier dans une poubelle après utilisation, éviter le contact avec les personnes malades, aérer régulièrement ses pièces.

Des informations supplémentaires sur www.grippe.lu ou www.sante.lu .