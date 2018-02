Sous-Direkter vu Schraasseg viru Geriicht / Rep. Eric Ewald



Am Dezember 2015 soll de Mann engem Informatiker vum CPL den Optrag ginn hunn, eng Lëscht opzestelle vun all den Telefonen, déi d'Magistratin, déi um Parquet général fir d'Exécution des peines zoustänneg ass, an e Mataarbechter vun hir aus dem Prisong kruten an déi vun hinnen aus op Schraasseg goungen. Fir de Vertrieder vum Parquet général hätt den Ugekloten domat säi Chef ausspionéiert.

Hie wär aus dem Staunen net méi erauskomm, wéi hien déi net sou banal Affär op den Dësch krut. Den Directeur adjoint hätt dës Lëscht gefrot, se kritt a sech domat strofbar gemaach, an dat fir ze wëssen, ob d'Magistratin Informatiounen aus dem Prisong krut. Fir de Vertrieder vum Parquet général hätt de Mann viru Geriicht soe kënnen "Ech hunn e Feeler gemaach", hien hätt awer d'Responsabilitéit op anerer wëllen drécken.

D'Magistratin, déi e Freideg enger Decisioun vun de Riichter no als Zeie gehéiert gouf, sot, nom Virfall keng Récksprooch mam Beschëllegte gehat ze hunn. Si wär bass erstaunt gewiescht, dass dat méiglech wär. 3-4 Méint dono hätt si e Courrier vun him kritt, wouran hie sech entschëllegt huet fir dat, wat geschitt war. Zanter Abrëll 2015 hätt et zolidd Problemer tëscht der Direktioun vum CPL an hir ginn, nodeems zu Schraasseg, Zitat, "eppes Abu Ghraib-ähnleches" geschitt war. Fotoe vun engem Prisonéier a ganz schrecklecher Positioun wären d'Schlësselelement vun de schlechte Relatioune gewiescht. Si hätt dowéinst eng Plainte gemaach, wouriwwer d'Direktioun net ewechkomm an hir vun do un net méi gutt gesënnt gewiescht wär. D'CPL-Spëtzt hätt si wëlle lass ginn. Haut wären d'Relatioune sou, dass kollegial näischt méi dra wär. Hirer Ausso no hat si 41 Mol de Servicer am Prisong ugeruff an net der Direktioun.

Och fir den Ugeklote war de Kontakt mat der Fra ganz schlecht zanter der Affär vun de Fotoen: Do hätt et, Zitat, "gescheppert", an d'Stëmmung wär quasi um Nullpunkt gewiescht. Et hätt ee sech als CPL-Direktioun vun hir moralesch harceléiert gefillt. Du wär ebe passéiert, wat passéiert ass. D'Direktioun hätt eng Plainte op der Box an es genuch gehat, well et hätt ee scho genuch Problemer bannena gehat. "Mir haten et opginn am Dezember 2015", sot de Mann, dee sech d'Fro no der Legalitéit vu senger Demande net gestallt hätt. Uganks Januar 2016 wär hien dorop higewise ginn. "Mir sinn iwwergaange ginn!", huet den Directeur adjoint nach betount a gemengt, hie wéisst net, wat hie mat där Lëscht maache wollt.

Sengem Affekot no hätt de Mann net geduecht, dass hie géint eppes verstousse géif, an och keng Absicht gehat, ze schueden. De Beschëllegten hätt keng Instruktioun ginn a wär vläicht iwweräifreg gewiescht, woubäi d'Magistratin an den A vum Me Albert Rodesch d'Hierarchie net agehalen an d'Direktioun vum Prisong iwwergaangen hätt.

D'Uerteel gëtt den 21. Mäerz gesprach.