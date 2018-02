No der rezenter Kritik vum Ombudsmann an den Erklärunge vum Parquet général, mellt sech elo den Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand zu Wuert.

Dem ORK no dierfe Mineuren op kee Fall an e Prisong fir Erwuessener kommen.



Besonnesch zanter datt et d'Unisec zu Dräibur gëtt, déi den 1. November hir Dieren opgemaach huet. Den Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand erënnert, grad wéi d'Claudia Monti drun, datt Lëtzebuerg reegelméisseg vun internationalen Instanze kritiséiert gouf.



Déi aktuell Situatioun kéint dem ORK méi kloer gereegelt ginn, wann de Grand-Duché sech e richtegt Strofrecht fir Mannerjäreger géif ginn. Dat gëtt et an anere Länner. Zu Lëtzebuerg awer nach net.



VIDEO: Mineuren zu Schraasseg - Kritik vun der Mediatrice Claudia Monti.