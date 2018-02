© Annick Goerens/RTL

„De But vun der Partei muss et sinn, déi Wahlen ze gewannen. De But muss et sinn, dass mer no dëse Wahlen op 8 Sëtz kommen, well fir an der Regierung ze bleiwe wëlle mir gestäerkt ginn“, dat war den Ofschloss-Saz vum Justizminister Felix Braz um Samschdeg de Moien um Kongress vun déi Gréng zu Stroossen.





Et ass den éischte Parteikongress an dësem Wahljoer an d‘Ëmweltpartei huet do zesumme mat Ronn 150 Memberen de Wahlkampf lancéiert an d’Weiche gestallt fir déi nächst Méint.

Déi Gréng hunn net gespuert mat Kritik un der Oppositiounspartei CSV, déi méi domat beschäftegt wär, Posten ze verdeelen, wéi iwwer konkreten Inhalt ze schwätzen. Ma och d'Kolitiounspartner koumen net ganz gutt ewech."Wat seet d'Carole dozou?" war ëmmer nees d‘Fro vum gréngen Europadeputéierte Claude Turmes.D'Jughurtsfabréck géing brutal Kapitalisten aus Griicheland an d'Land bréngen, den Etienne Schneider géing de Weltraum mat Zitat "big fucking rockets" erueweren an d‘DP géing sech net genéieren, den däitschen Agrarminister Christian Schmidt ze "hoféieren", deen eleng dofir responsabel ass, dass d'Zouloossung fir de Pestizid Glyphosat EU-wäit verlängert gouf.Et misst een de Fouss vum Gas huelen, Lëtzebuerg bräicht ee selektive Wuesstem, dat war um Samschdeg de Moien och de Constat vum grénge Parteipresident Christian Kmiotek. Et misst een am Oktober elo einfach sou ofschneiden, dass kee Wee laanscht déi Gréng géing féieren, sou nach de Parteipresident Kmiotek.

Well d'CSV jo schonn all d'Poste verdeelt hätt, bis hin zu dem vum Kommissär, huet den grénge Justizminister Felix Braz um Samschdeg fonnt, dass och an hirer Partei een ganz gudde Kandidat fir de Posten wär.



Als Lëtzebuerger Gréng hätt een déi glécklech Lag mam Claude Turmes een Europadeputéierten ze hunn, deen e kloert Profil huet an eng kloer Kompetenz an engem Thema.



Wann een also d'Chance hätt, an enger nächster Regierung ze sinn an Lëtzebuerg d'Chance kréich, den eminent wichtegen Energie-Ressort bannent der EU-Kommissioun z'iwwerhuelen, da misst de Choix ganz kloer op de Claude Turmes falen. An et wier kloer, dass dat eng Ambitioun ass déi di Gréng missten hunn, betount nach den Felix Braz.