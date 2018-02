Internationalen Dag vun de rare Krankheeten (25.02.2018) E Mëttwoch 28.Februar ass den internationalen Dag vu rare Krankheeten. Hei zu Lëtzebuerg sinn eng 30.000 Leit betraff.

Zu Lëtzebuerg si ronn 30.000 Leit vun esou enger maladie rare betraff - deemno 1 op 19 Bierger. Dës Krankheete sinn dacks ganz schlëmm a fir déi meescht dovu gëtt et keng Heelung. Den internationalen Dag vun de rare Krankheete sollen d'Leit an och d'Politik sensibiliséieren an drop hiweisen, wéieen Impakt dës op den Alldag vun de Patiente kann hunn.



Et ginn alles an allem 7.000 verschidde rar Krankheeten. Dorënner falen net nëmme Muskelkrankheeten, ma och Krankheete vun den Nieren, de Longen, Bluttkrankheeten an och rar Zorte vu Kriibs, erkläert d'Presidentin vun der ALAN, Shirley Feider. Wat se allerdéngs all gemeinsam hätten, wier, dass et dacks e laange Wee ass bis bei d'Diagnos. An och no der Diagnos géif et dann nach dacks u genauen Informatioune feelen, soudatt vill Patienten heemgeschéckt géifen a gesot kréichen; "Maacht dat bescht draus" oder och "Kapp héich".



Dat wier vläicht alles léif gemengt, géing awer definitiv net duer goen. Dacks géingen d'Leit och dovun aus goen, datt d'Fuerschung wäit genuch wier fir dëse Leit ze hëllefen, mee och datt wier net de Fall. net manner wéi 95% vun de Betraffenen hu kee passenden Traitement resp. Medikamenter. Do fillt een sech dann och dacks eleng an isoléiert, seet d'Shirley Feider.



De schwéierste Moment wier awer d'Waarden op eng Diagnos. 15% vun de Betraffenen zu Lëtzebuerg musse jorelaang op en Diagnostik waarden. Och wann déi Diagnos dann heiansdo schockant wier, wier et ëmmerhin e Point de Depart fir aktiv ze ginn, eppes aktiv z'ënnerhuelen an sech zum Beispill och als Patient aktiv an der Fuerschung matzewierken, andeems een un entspriechende Studien Deel hëlt.



D'ALAN feiert 20 Joer - si hunn eng professionell Ekipp op d'Bee gesat, déi virun allem psycho-sozial Ënnerstëtzung ubidden. Hir Prestatioune si gratis, et muss een sech awer am Viraus umellen. Ëmmer méi maachen se awer och am Beräich vun der Sensibilisatioun, an dat dann och e Mëttwoch am Kader vum internationalen Dag vun de rare Krankheeten, wou se op eng grouss Soirée invitéieren.