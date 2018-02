Accident um 2 Auer op der A13, Héicht Suessem. © Police Lëtzebuerg

Weider Foto vum Accident op der A13. © Police Lëtzebuerg

An der leschter Nuecht huet d'Police d'Chaufferen op eise Stroossen nees kontrolléiert. 6 Führerschäiner goufe wéinst Alkohol um Steier agezunn, dat ënner anerem zu Mamer, Capellen, Bieles, Käl, Esch an an der Stad.Gedronk hat och en Automobilist, dee kuerz no 17 Auer mat sengem Auto op der Areler A6, Héicht Zéissenger Kräiz bäigaang ass. De Mann hat d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer, koum un d'Schleideren a krut dunn déi kalifornesch Mauer ze paken. Den Auto ass um Daach gelant an ass op der Pannespur un d'Hale komm. De Chauffer gouf net blesséiert, ma hien huet de Schäin missen ofginn an et gouf protokolléiert.Um 2 Auer koum et op der A13 Direktioun Esch zu engem Accident. Wéi d'Police schreift, war de Chauffer ze séier ënnerwee, huet een anere Won iwwerholl an dunn am leschte Moment d'Sortie Suessem ze huelen. Den Auto koum do un d'Schleideren an huet sech e puer Mol iwwerschloen. De Chauffer an 2 Bäifuerer goufe verwonnt. De Mann krut de Führerschäin agezunn.Ee weidere Permis gouf nach géint 2.35 Auer no engem Accident agezunn, nodeems den Test positiv war.