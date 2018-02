D'ABLV hätt net méi genuch Liquiditéite fir Scholden zréckzebezuelen an aner Verflichtungen z'erfëllen, wann déi fälleg géife ginn. An de leschte puer Deeg hate Cliente ronn 600 Milliounen Euro, déi se bei der ABLV haten, ofgezunn.



Hannergrond ass e Skandal ëm Wäisswäsche vu Suen. Déi lettesch Bank war doropshi vun den Autoritéiten an e sougenannte Sursis de paiement gesat ginn. D'Iwwerwaachungskommissioun vum Finanzsecteur zu Lëtzebuerg CSSF huet e Sonndeg offiziell via Communiqué wësse gedoen, datt keng Fonge méi bei der Duechterbank zu Lëtzebuerg disponibel sinn. Well d'Clienten awer am Fall vun enger Faillitte bis zu 100.000 Euro op hirem Kont garantéiert hunn, spréngt de sougenannte Fonds de garantie des dépôts an.



D'lettesch Bank ass lo gehalen all d'Informatioune vun de Clienten un de Fong weiderzeginn, dee sech mat de Modalitéiten un déi concernéiert Leit adresséiert. Duerno kann de Remboursement beim Garantie-Fong ugefrot ginn.



