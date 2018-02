Wéi d'Police schreift, goufe si ganzer 24 Mol wéinst Kaméidi alarméiert a ronn 10 Mol hunn d'Beamte wéinst verschiddene Streidereie missen agräifen.



Am Kader vun engem Fest zu Gréiwemaacher waren d'Poliziste besonnesch dacks vertrueden, well et do zu e puer Ausernanersetzunge koum. Ee Beamte gouf blesséiert, nodeems hien enger Persoun wollt hëllefen, déi bei enger Kläpperei op de Buedem gefall war an do nach an d'Gesiicht geschloe gouf.



Och wéinst 3 Abréch zu Rëmeleng, Mäertert an an der Stad huet d'Police missen eraus.