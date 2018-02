Dobäi solle 5 Leit blesséiert gi sinn. Wéi uerg hir Blessure sinn a wéi genau et zum Accident koum, ass den Ament nach net gewosst.An der Polvermillen huet e Sonndeg de Mëtteg um zwou Auer um Chantier vun engem Wunnprojet um fréieren Industriesite den Daach vun engem Haus gebrannt, dat der Police no den Ament net bewunnt ass. Bei de Pompjeeë gouf eng Allerte Générale ausgeléist.Den 112 schreift vun enger Persoun, déi blesséiert gouf. Si war zum Ament vum Feier am Gebai an huet misse vun de Pompjeeën erausgeholl ginn. Den éischten Informatiounen no haten d'Pompjeeën de Brand séier ënner Kontroll, et huet awer bis knapp 18.30 Auer gedauert, bis et ganz geläscht war. Dobäi ass de ganzen Daach vum Gebai verbrannt.Iwwert d'Brandursaach ass fir den Ament nach näischt bekannt.