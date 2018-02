Zwee jonk Meedercher iwwer Auschwitz (25.02.2018) Um Dag vun der Resistenz hunn zwou Schülerinnen aus dem Kolléisch iwwer hir Andréck vun Auschwitz erzielt.

Extrait Jean-Claude Hollerich (25.02.2018) Den Äerzbëschof iwwer d'Affer vun der Resistenz

Och wann dat Joer fir Joer eng ähnlech Gedenkzeremonie ass: Grad an dësen Zäiten, wou eis fuerchtbar Biller aus Syrien erreechen, kann een d'Erënnerung u Krich an Ënnerdréckung net héich genuch halen.De 25. Februar viru 74 Joer goufen 23 Lëtzebuerger Resistenzler am Hinzerter Bësch erschoss. Virum Hinzerter Kräiz um Nikloskierfecht war dëse Sonndeg eng Gedenkzeremonie, dei vum Comite de la mémoire vum zweete Weltkrich organiséiert gëtt, fir un des jonk Leit awer och aner Affer vum zweete Weltkrich z'erënneren.Zwou Schülerinnen aus dem Stater Kolléisch, déi mat hirer Klass zu Auschwitz waren, hunn dobäi och vun hiren Andréck erzielt:Et gouf awer net nëmmen un d'Affer vun Hinzert, mä un all d'Leit erënnert, déi an der Resistenz am zweete Weltkrich ëmkomm sinn, dorënner och un d'Affer vum Streik vun 1944 an all d'Judden, déi am Krich ëmbruecht goufen.