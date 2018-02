Extrait Jos Scheuer (25.02.2018) De President vun der Federatioun erkläert, datt d'Sportfëscher eng Lobby fir d'Waasser sinn.

D'Sportfëscher haten dëse Sonndeg hire Kongress zu Gilsdref. D'Federatioun vertrëtt 62 Veräiner an huet am ganzen 2000 Memberen..d'lescht Saison waren eng 200 Fëscher während 20 Sonndeger zesummen aktiv. Beklot gëtt sech dass d'Fëscher deels ëmmer méi Oploen kréien, wat d'Fudderbegrenzung a Genehmegungsprozeduren ugeet.d'Verschmotzung vun eise Gewässer wier och nach ëmmer ee grousse Problem. D'Sportfëscher gesi sech als eng Aart Gewerkschaft vum proppere Waasser. Well nëmme mat der Qualitéit vum Waasser huet een och vill Liewen an dësem.