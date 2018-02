"Et ass eng politesch Decisioun, mä eng déi an engem Konsens soll getraff ginn. Dofir wäert ech mech och an den nächste Woche mat der CNS a mat der Doktesch-Associatioun gesinn."

Dat ass d'Reaktioun vum Sozialminister Romain Schneider nom Debat public vun e Méindeg de Moien iwwert e generaliséierten Tiers Payant.





Debat Tiers Payant - De Reportage vum Joel Detaille



Am Laf vun der Debatt iwwert d'Petitioun 922, déi iwwer 7100 Ënnerschrëften zesumme krut, huet sech um Méindeg de Moie gewisen, dass u sech just d'DP net wëll op dee Wee goen. Fir si stelle sech einfach ze grouss administrativ Hürden, an och den Info-System wier hautdesdaags einfach nach net op der Héicht, fir esou e System an d'Realitéit kënnen ëmzesetzen. Den Alexandre Krieps, selwer Generalist, ass der Meenung, dass de Projet idealistesch wier. D'CNS wier "infoutu" fir dat an den nächsten 10 Joer ëmzesetzen. Virun allem bei der Informatik wier een zu Lëtzebuerg wäit hannendran. D'Médecins hospitalier hätte jo schonn eng Zort Tiers Payant.... do kéim net eng eenzeg Rechnung vun der CNS erëm, déi net beanstand géif ginn, sou den Alexandre Krieps.





Den Alexandre Krieps



Där Meenung war och säin Doktesch-Kolleg an DP-Nord-Deputéierten Edy Mertens.

D'Petitionnairen, déi e Méindeg de Moien iwwregens nieft der Initiatrice Jill Sterba, och duerch de René Pizzaferri vun der Patientevertriedung an de Carlos Perreira vum OGBL, déi allebéid och am Verwaltungsrot vun der Gesondheetskeess sëtzen, vertruede waren, waren nom Debat net onzefridden iwwert d'Conclusiounen déi gezu goufen, an dass de Minister sech mat den eenzelen Acteure wëll gesinn. Dat soll iwwregens an den nächste 6-7Wochen geschéien, sou dass de Romain Schneider no der Ouschtervakanz den Deputéierten an der zoustänneger Chamberkommissioun kéint Detailer aus deene Reuniounen liwweren.



Déi grouss Majoritéit vun den Deputéierten huet sech e Méindeg de Moie weiderhi verwonnert gewisen iwwert d'Géigenargumenter vun den Dokteren. Do géif vill vermëscht ginn, ouni valabel Argumenter ze liwweren, huet et geheescht.