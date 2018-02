Tëscht Mutfert an Éiter: Bam op Auto gefall (26.02.2018) E Méindeg de Moien ass op der N2 e Bam ëmgefall an huet dobäi en Auto getraff. Et gouf kee blesséiert.

4 Accidenter um Méindeg de Moien - 4 Blesséierter

Um 6.47 Auer huet et zuan der rue d'Audun gerabbelt. 2 Autoe waren an den Accident involvéiert, 1 Persoun gouf blesséiert.Um 7.20 Auer du gouf et eng Kollisioun tëscht 2 Autoen uman der rue de la Vallée. Och hei gouf 1 Persoun blesséiert.Um 7.47 Auer dunn hat et zuan der rue du Pont geknuppt. Nees waren 2 Autoen am Coup an 1 Persoun gouf blesséiert.Um 8.47 Auer du gouf et en Accident uman der Avenue J.F. Kennedy. Och hei waren 2 Autoen net laanschtenee komm an 1 Persoun gouf blesséiert.