E Samschdeg géint 6.40 Auer koum et zu engem Tëschefall tëscht alkoholiséierte Männer an dem Sécherheetspersonal am Zuch tëscht der Stad a Beetebuerg.

Et sinn alkoholiséiert Männer negativ opgefall, ënnert anerem well se Kaméidi gemaach hunn. Si goufen opgefuerdert, fir zu Beetebuerg eraus ze klammen.Ee vun de Männer ass aggressiv ginn an huet engem Sécherheetsbeamten eng mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen. De presuméierten Täter ass dunn zu Beetebuerg op d'Gleise gesprongen an huet mat Schlaken op d'Sécherheetsleit gehäit.En aneren Zuch huet misste stallhalen, fir sécher ze goen, datt kee géing iwwerrannt ginn. D'Leit koumen an de Passagearrest an et gouf Plainte gemaach.