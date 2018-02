Top Thema Magazin: Dampmelder sollen obligatoresch ginn (26.02.2018) Eis Nopeschlänner ewéi Däitschland, Belsch a Frankräich hu se scho laang: eng Dampmelderflicht.

An deene leschten 10 Joer sinn zu Lëtzebuerg 60 Mënschen am Feier gestuerwen. Iwwer 95% vun den Doudege sinn net duerch d’Feier selwer gestuerwen. Den Damp, dee bei engem Feier entsteet ass déidlech, seet den Erny Kierch.



Zu Lëtzebuerg sollen déi kleng Liewensretter den 1. Januar 2019 an all nei gebauten Haus oder Appartement obligatoresch ginn. Dat ass de Plang vum Inneminister.



An déi Flicht kéint Liewe retten, dovu wier een iwwerzeegt. Well d’Statistik vun den Nopeschlänner géing weisen, dass iwwerall do, wou esou eng Flicht agefouert gouf, d’Zuel vun den Doudege bei engem Feier géing erofgoen, seet den Dan Kersch.





D'Iddi ass och, dass Dampmelder och an deenen Haiser an Appartement obligatoresch ginn, déi elo scho gebaut goufen. Do soll een vun 2019 u 5 Joer Zäit hunn, säin Haus mat mindestens engem Dampmelder z'equipéieren. Dofir géing d’Regierung all Stot ee gratis Dampmelder ginn. Dat geet zwar nach laang net duer, mä da missten d’Leit sech awer mam Thema auserneesetzen, seet den Dan Kersch. Do géing een dann hoffen, dass d’Leit sech da villäicht méi wéi een Dampmelder géinge kafen.

Fir sech richteg ze protegéieren, geet een Dampmelder net duer. Natierlech ass dat ëmmer nach besser ewéi keen. Optimal ass et, wann an all Zëmmer een Dampmelder ass. Déi wichtegst Plazen, wou Dampmelder opgehaange solle ginn, ass an de Schlofkummeren an am Kannerzëmmer. Do ass d’Gefor am gréissten, dass et kéint Brennen. Déi meescht Leit mengen, dass sinn den Damp richen, laang éier et geféierlech fir si gëtt. Dat ass awer net esou. Esoubal een a sengem Bett läit an aschléift da schalte sech d’Gerochsnerven aus an et richt een näischt méi.







Den Erny Kirsch ass Kommandant vun de Beruffspompjeeën aus der Staat an huet ëmmer erëm mat Leit ze dinn, déi bei Feieren an der Nuecht gestuerwe sinn, well se keng Dampmelder haten an net waakreg gi sinn. Et wier wichteg ze wëssen, dass am Damp vun engem Feier extrem vill gëfteg Stoffer dra sinn, an déi kënnen a Sekonnen déidlech sinn. Et géing een aschlofen an einfach net méi waakreg ginn.

Wann ee sech elo selwer esou Dampmelder wéilt uschafen an ophänken, ass dat iwwerhaapt kee Problem. Natierlech kann een dat och vun enger Fachfirma maache loossen. Wichteg ass, dass een oppasst, dass Melder der neier Norm EN14604 entspriechen. Déi muss um Dampmelder dropstoen, da kann ee sech sécher sinn, dass e richteg gepréift ass, an och funktionéiert, wann et muss sinn.