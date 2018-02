Méi genee geet et ëm Primes d’Astreintes a Primes de Risques.



Et wier immens schwéier fir dat néidegt Personal anzestellen, de Beruff wier net einfach an d’Ufuerderungen dacks ze héich.



4 Joer Stage missten d’Kandidate maachen éier se kéinte Kontrollen um Terrain maachen. Bei Verstéiss géint d’Aarbechtsrecht sollen an Zukunft d’Strofe vu 50.000 op 75.000 Euro eropgesat ginn, sot den Nicolas Schmit.



De komplette Reportage um Méindeg den Owend 18.30 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg.