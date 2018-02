D'Affär, déi och schonn d'Verwaltungsgeriicht beschäftegt huet, wou de Mann iwwregens an zwou Instanze verluer huet, geet an der Haaptsaach op e Gespréich tëscht him an enger Fra am Abrëll 2016 zréck. Déi hat sech vum Mann vernannt gefillt an dee krut dofir eng Verwarnung.

Geriicht: Mataarbechter vernannt, oder net / Rep. Eric Ewald



„Ech verstinn nach ëmmer net, wat deemools geschitt ass, firwat ech sou agresséiert, maltraitéiert an humiliéiert gouf, wéi ech gekuckt hunn ze bekäppen, firwat ech meng Aarbecht net gemaach hätt!“ sot d'Fra virun de Riichter. Dass de Mann hir d'Wierder „je t'emmerde“, „tu me fais chier“ a „connasse“ un de Kapp gehäit hätt, dovu wär si ganz markéiert gewiescht. Si hätt awer dono vun anere Leit gesot kritt, si wär net déi Eenzeg an deem Fall, et géif zanter 2010 Tëschefäll mam Mann ginn, an eng Fra wär souguer physesch vun him agresséiert ginn. Si hätt op eng Entschëllegung vum Mann gewaart, sou d'Fra, ma et wär keng komm. Dobäi hätt si, entgéint sengem Reproche, trotz enger Vakanz hir Course gehalen. Coursen, vun deenen hie sot, si géif se ewechgeholl kréien. Si hätt Angscht gehat, him iwwert de Wee ze lafen, an de Mann hätt net d'Recht, sou mat Leit ëmzesprangen.

De Mann, deen bei der Sëtzung op Grond vu Meenungsverschiddenheete mat sengem Affekot ouni deen ugetrueden ass, huet gemengt, hien hätt Problemer mat der Fra hire Course gehat. An engem vun deene sollt nämlech hiren Tuteur intervenéieren an hien hätt de präzisen Datum dofir wëlle gewuer ginn. An deem Kontext hätt hien hir Maile geschéckt an hir och ugeruff. Dobäi hätt hie gesot „ça m'emmerde“ an näischt anescht a si deemno net vernannt. D'Fra hätt dunn awer dem Doyen geschriwwen. An deem Bréif wären eben dës falsch Aussoe gewiescht an no engem Bréif vun der Fra hirer Affekotin un de Minister wär et zu Konsequenze fir hie komm. Hie wär net fraefeindlech, mä hätt Plainten op d'Box kritt, well Kollegen hir Aarbecht net gemaach hätten, huet de Mann betount, fir deen d'Geriicht dës onerlaabt Praxis festhale sollt.

Genee dat sollt d'Geriicht net maachen, huet d'Me Lydie Lorang, Affekotin vun der Fra, gefuerdert, dat op Grond vun engem rezenten Uerteel vun der Cour administrative, wouduerch d'Reprochë géint de Mann justifizéiert wären, e Mann mat Virgeschicht an dësem Sënn.

D'Uerteel ass fir den 29. Mäerz.