Wéi d'Police präziséiert, gouf an der Garage a 7 Autoen agebrach an, an ee weideren, dee virum Gebai geparkt war. D'Brigangen hate mat Pavésteng d'Fënstere vun de Gefierer ageschloen.Kuerz no deem Virfall, krut d'Police gemellt, datt an enger anerer Strooss an der Géigend an 8 aner Ween opgebrach gi waren. D'Manéier war déi selwecht.Wéinst der geneeër Täterbeschreiwung vun engem Zeien, hunn d'Poliziste kuerz drop déi presuméiert Täter entdeckt a si goufen duerchsicht. Allerlee geklauten Objete konnte sécher gestallt ginn.Op Uerder vum Parquet goufe béid Männer festgeholl a koume virun den Untersuchungsriichter.