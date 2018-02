Felix Braz reagéiert op Kritik vum Claudia Monti (26.02.2018) Felix Braz reagéiert op Kritik: D'UniSéc ass net adequat fir all Mineur, dee géint d'Gesetz verstouss huet.

Mineuren am Prisong: Reaktioun Braz/Reportage Annick Goerens



„Ech kennen hei am Land keen, deen der Meenung ass, dass Mannerjäreger grondsätzlech an den Erwuessene-Prisong gehéieren, bei mir ugefaangen“, äntwert den Justizminister Felix Braz op déi rezent Reprochë vum Ombudsman Claudia Monti an dem ORK, dem Ombuds Comité fir d'Recht vum Kand. Béid hate jo lescht Woch kritiséiert, dass trotz der neier Struktur déi am November zu Dräibur opgaangen ass, nach ëmmer 2 Mineuren zu Schraasseg am Prisong sëtzen.



De Problem wär awer, dass d'UniSéc, also dës nei Sécherheetsunitéit net adequat ass fir all d'Mineuren, déi mam Gesetz a Konflikt koumen. Et misst een, dem Justizminister no, nämlech nuancéieren, tëscht Mineuren, déi ganz uerg géint d'Gesetz verstouss hunn an deenen, déi sech klengen Delite schëlleg gemaach hunn. Wa béid zu Dräibur landen, wär dat e ganz schlechte Voisinage fir déi, déi manner stroffälleg goufen.





De Projet de Loi iwwer d'Reform vum Jugendschutz wäert am Laf vum Mäerz duerch de Regierungsrot goen. Den Ament géing och eng Nott vum Educatiounsminister Meisch an dem Justizminister Braz derbäi leien, deen dës Diskussioun iwwer méiglech aner Strukturen nieft Dräibur an d'Problematik vun „schlechtem Voisinage“ wäert uschwätzen. Ma iert dat viru geet, misst een an enger Iwwergangsphas dofir toleréieren, dass nach ëmmer Mannerjäreger ënner ganz restriktive Konditiounen zu Schraasseg sinn.



De Parquet Général hat iwwregens schonn an engem Schreiwes kloer gestallt, dass zanter November kee Riichter méi e Jonken op Schraasseg placéiert huet. Déi 2, déi elo do wieren, wäre scho virun der Ouverture vun der UniSéc do gewiescht.