Am Abrëll 2014 hat de Papp vum Kand säi Bouf vu 5 Woche gerëselt. An 1. Instanz war nieft Prisong och 32.000 Euro Schuedenersatz gesprach ginn.

Op der Cour d'appel an der Stad gouf e Méindeg d'Confirmatioun vum 1. Uerteel, Spréch 4 Joer Prisong, fir e 40 Joer ale Mann gefrot, dat wéinst dem Mësshandele vu sengem eegene Kand.

Am Juli war d'Uerteel an 1. Instanz gesprach ginn. Bei d'Prisongsstrof waren nach ronn 32.000 € Schuedenersatz dobäi komm, déi de Mann der Mamm an dem Bouf bezuele sollt. D'Faite ginn op den Abrëll 2014 zréck.Deemools hat de Mann d'Kand vun du 5 Woche gerëselt.

Kand mësshandelt viru Geriicht / Reportage Eric Ewald



D'Vertriederin vum Parquet général huet vun engem impulsiven Ugeklote geschwat, deen dat villt Kräische vum Kand net verdroen hätt. De Mann wär mam Béifchen an d'Kannerzëmmer gaangen, fir d'Wëndel ze wiesselen. D'Mamm hätt op eemol e Knuppen héieren, d'Kand hat gekrasch, war kuerz roueg an huet dunn nees gekrasch, op net normal Aart a Weis. Si hätt de Papp gefrot, wat hie gemaach hätt. Deen hätt „näischt“ geäntwert a si direkt den 112 ugeruff. Do krut si gesot, si sollt an d'Kannerklinik goen, wat si och gemaach huet, ouni de Mann. No der Diagnos vum Rëselen hätt si d'Relatioun direkt gestoppt. De Mann hätt ënnerschiddlech Aussoe gemaach, zu deenen d'Blessuren awer net passe géifen. Fir d'Vertriederin vum Parquet général loung e gewollten Akt mat Gewalt vir a kéint net vun Inexperienz vum Mann Rieds sinn. Deen hätt gewosst, dass hien dem Kand géif wéi doen, e Kand, dat bal ee Mount am Spidol war. Dem Mann, dee scho fënnef Mol wéinst Coups et blessures volontaires veruerteelt gouf, misst awer zegutt gehale ginn, dass hien d'Faiten zum Deel zouginn hätt a säi Bedaueren éierlech schénge géif.

Dat Bedaueren hat den Ugekloten, deen Appell gemaach hat, well hien net averstane war mat der Strof, um Ufank vun der Sëtzung gewisen. Et géif him leed doen, wat hie gemaach hätt. Hien hätt et net gär gemaach. Wéi dee Klengen deemools ugefaangen hätt mat kräischen, hätt hie panikéiert a seng Kraaft wuel net richteg ageschat. Hien hätt net méi gewosst, wat hie maache sollt. Seng Ausso, dass d'Kand mam Kapp widdert de Wéckeldësch koum, war iwwregens nei fir d'Vertriederin vum Parquet général. D'Me Aïdara, Affekotin vum Beschëllegten, hat op Inexperienz vun hirem Client plädéiert. Deen hätt gewollt, dass d'Kand roueg wär, a sech dunn ongeschéckt an onwëssend verhalen. Et wär net gewollt zu Coups et blessures komm, soudass just Coups et blessures involontaires sollten zréckbehale ginn.

D'Mamm dann hat erkläert, dem Bouf géif et de Moment gutt goen. D'Doktere kéinten awer net soen, dass hie gesond wär a keng Schied behale géif.

D'Uerteel ass fir den 28. Mäerz.