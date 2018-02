En Ex-Mataarbechter an elo onofhängege Journalist vum Wort hat geschriwwen, dass d'CSV beim Wort fir Annoncen a Publikatiounen däitlech méi gënschteg fakturéiert gëtt wéi aner Parteien.

Wort: Spezialtariffer fir CSV? Reportage Ben Frin



A wéi wäit accordéiert d'Wort der CSV däitlech méi gënschteg Tariffer fir Annoncë wéi anere Parteien? Dat huet ee sech e Méindeg an der Budgetskommissioun vun der Chamber gefrot, wéi et ëm d'Parteifinanzéierung gaangen ass. Hei géif sech en plus d'Fro no der Legalitéit stellen ...

Am November hat en Ex-Mataarbechter vum Wort an elo onofhängege Journalist (reporter.lu) Zuele public gemaach, déi solle beleeën, wéi gutt d'CSV ewechkënnt, wa se Annoncen oder Publikatiounen am Wort mécht. Dësen Artikel hat den LSAP-Fraktiounschef Alex Bodry e Méindeg mat an d'Budgetskommissioun bruecht:"Do schénge ganz speziell Tariffer notamment fir den CSV-Profil applizéiert ze ginn, wann dat esou stëmmt, wat do ze liese war. Ech hunn déi Fro opgeworf, ob net d'Zäit komm wär, fir déi doten Hypotheese vu verstoppe Subventionéierung vun de Parteien an domat och verbuede Subventionéierung vu Parteien iwwer Personne-morallen ze kucken", esou denAss et dann net normal, dass e Betrib engem gudde Client mam Präis entgéintkënnt? De gréngen Deputéiertefënnt dat net anormal, d'Medien hätten dat Recht, ma wann den Tarif préférentiel nach just 1 Zéngtel vun der ganzer Zomm ass, da kéint ee sech awer Froe stellen ...No den Zuelen am Artikel wier op d'Joer gesinn nawell eng beträchtlech Zomm bei der CSV gespuert ginn. Den Alex Bodry schwätzt vu bis zu 100.000 Euro, wann d'Zuelen am Artikel géife stëmmen.D'LSAP géif no sengem Wësse keng speziell Tariffer zum Beispill beim Tageblatt kréien, sot den Alex Bodry.Wéi een Tarif d'CSV beim Wort genee kritt, dat wousst d'CSV-Deputéierte Méindeg net. D'Cour des comptes géif dat alles ëmmer no strenge Kritäre kontrolléieren a si géif sech elo keng Gedanke maachen, datt d'Cour des comptes hir Aarbecht beim Parteiefinanzéierungsgesetz bis elo net richteg sollt gemaach hunn.Fir d'Joer 2017, fir den nächste Rapport, wéilt d'Cour des Comptes méi genau op d'Zeitungsannoncen an hir Präisser pro Partei kucken. Dee Rapport ass awer eréischt fir d'nächst Joer - no de Wahlen also.