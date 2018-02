© CISMR

Den Hond, deen och am Auto war, koum ouni Blessen dervun. Hie gouf vun der Famill ofgeholl.Den Accident war an der Sortie Kockelscheier.Op der Plaz war d'Permanence vum CIS Monnerech-Recken mat 6 Leit, ënnerstëtzt vum CIS Schëffleng, vum Samu a vun der Ambulanz vum CIS Esch. Ausserdeem waren d'Autobunnspolice an d'Ponts et Chaussées am Asaz.