Well d'Heizung net richteg funktionéiert huet, gouf et Problemer mat Kuelemonoxid an eng Wunneng vu 7 Leit.

E Méindeg den Owend gouf et zu Bieles en Tëschefall mat Kuelemonoxid (CO).Ëm 21 Auer goufen d'Rettungsdéngschter vun Suessem an Déifferdeng wéinst enge, CO-Verdacht op Bieles geruff.Dëst, esou d'Pompjeeën vum Service Incendie et Sauvetage vun der Gemeng Suessem, hätt sech als richteg erausgestallt: an enger Wunneng mat 7 Persounen, wou e Kand an eng schwanger Fra sech net gutt gefillt hunn.De Grond: D'Heizung huet net richteg fonctionnéiert.Op Urode vum Samu sinn déi 7 Persounen an d'Spidol komm.No enger grëndlecher Kontroll vun de Pompjeeën a vu Sudgaz konnten déi aner Bewunner erëm an hir Wunnengen.Am Asaz waren d'Permanence vun de Pompjeeë SaDiff, 3 Ambulanzen, de Samu vun Esch, d'Police vun Déifferdeng a Sudgaz.