Den neie Schäfferot vun CSV/Dei Gréng wëll zesumme mat de Bierger vu Schëffleng d'Südgemeng nei gestalten.En "Masterplang" soll dobäi hëllefen, Schëffleng no vir ze bréngen.1990 hu ronn 6.900 Leit an der Gemeng, gewunnt. Mëttlerweil sinn et der iwwer 10.700.