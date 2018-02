© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg

De neie Congé Parental kënnt ganz gutt u bei den Elteren. Am Ganzen hunn zejoert 70% méi Leit vum neie Congé Parental profitéiert wéi nach 2016. Besonnesch frappant ass d‘Zuel vun de Männer, déi sech bal verdräifacht huet! Donieft hunn och bal 20 Prozent méi Frae Congé geholl fir bei hire Kanner ze sinn.





D'Corinne Cahen



© Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg © Didier Weber / RTL Télé Lëtzebuerg « ZréckWeider »

Mat der Reform, déi am Dezember 2016 a Kraaft getrueden ass, gouf de Congé fir Eltere jo méi flexibel gemaach. Besonnesch Pappe sollten et och méi einfach gemaach kréie fir sech fir d'Kanner Zäit ze huelen.Iwwregens weisen d'Zuelen och, dass de Congé à temps plein fir 6 Méint mat iwwer 52,3% nach ëmmer am Meeschte geholl gëtt. Den Temps Partiel kënnt op 30% an d'Variant vun engem Dag pro Woch während 20 Méint huet 14,4 Prozent vun den Elteren am Beschte gefall.