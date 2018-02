Cercle de Coopération ouni Direkter / Rep. Joël Detaille



Schonn d'lescht Woch nämlech huet de Christopher Lilyblad vu sengem Posten demissionéiert, deen hien eréischt fir d'Rentrée am September vum Christine Dahm iwwerholl hat, déi hirersäits 7 Joer laang um Direkteschposten war.

Deemools ware grouss Hoffnungen an den neien Direkter gesat ginn, well de Christopher Lilyblad ë. a. fir LuxDevelopment geschafft hat, grad wéi och fir d'EU um Cap Vert.

Wéi eis den demissionären Direkter vum Cooperatioun-Cercle op Nofro hi sot, hätt hien d'Decisioun, fir ze demissionéieren mat "Regreten" geholl, mä et wier elo un der Zäit, fir nei Weeër anzeschloen.



Basis fir d'Decisioun vum 30 Joer ale Mann wieren, eisen Informatiounen no, Meenungsverschiddenheete bannent dem Conseil d'Administration vum Cercle de Coopération, mä och tëscht der Ekipp vun 6 Salariéen an dem Verwaltungsrot. D'Divergenzen dréinen ë.a. och iwwert d'Zukunft vum Cercle grad wéi iwwert d'Roll, déi den Direkter soll hunn.

Et dierft eng ganz mouvementéiert Generalversammlung deemno a genee engem Mount beim Cercle ginn, wou och déi 10 Membere vum Verwaltungsrot nei gewielt ginn.

Original-Text vun der Demissioun Lilyblad un d'Membere vum Cercle

As a renowned former British PM once said: 'Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.In this sense, it is with a feeling of dismay but also a sense of optimism and renewal that I am leaving the Cercle de Coopération. It has been a pleasure and a privilege to work with many of you over the course of the past months. For better or worse, not all things in life are meant to last.Nevertheless, I would like to reassure you that while I am leaving the Cercle, I am not leaving the development and NGO community! As we continue along our separate but aligned journeys, I leave you with this:'Do not go where the path may lead, go instead where there is no path and leave a trail.'- Ralph Waldo Emerson