De Camionneur ass ëm d'Liewe komm. Dat huet déi franséisch Police bestätegt. Et deit drop hin, dass de Camionneur e Malaise gemaach huet, du vun der Strooss ofkomm ass, den Hiwwel mam Camion eropgefuer ass, an dunn nees erof op d'Autobunn, fir widder der Leitplank un d'Halen ze kommen. Et war Chance, dass de Camion net op déi aner Säit duerchgebrach ass.



Wéi d'Rettungsdéngschter op der Plaz ukomm sinn, konnt just nach den Doud vum Chauffer festgestallt ginn.



Géint 12.30 ass nees eng Spur fir den Trafic opgaangen. Et waren awer ëmmer nach 6km Stau a béid Richtungen.