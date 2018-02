"D'Policereform sollt eng Joerhonnertreform ginn, ma wat erauskoum, ass net ganz déck", dat war d'Ausso vum Léon Gloden, deen e Méindeg de Moien als Invité vun der Redaktioun am Studio war. Besonnesch d'Proximitéitsaarbecht kéim ze kuerz, huet den CSV-Deputéierte kritiséiert. Allgemeng wieren d'Amendementer, déi d'CSV proposéiert hat, refuséiert ginn an et géif dem Minister Etienne Schneider drëm goen, fir hei nach eppes virum Oktober duerchzebaatschen.Déi Kritik wëll den ugeschwate Minister net stoe loossen. Op Twitter huet den Etienne Schneider dowéinst op d'Aussoe vum Léon Gloden reagéiert."Mir wäre gären nach méi wäit gaangen, wat der Police hir zousätzlech Moyenen uginn, mä de Staatsrot huet dat net acceptéiert an dir wësst dat!" Weider heescht et, datt ze mengen der Regierung d'Schold ze ginn net nëmme falsch, mä typesch fir de Léon Gloden wier. Vun enger Attitüd, déi net am Interessi vum Bierger wier, ass och nach am Etienne Schneider sengem Tweet ze liesen.