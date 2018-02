X

Hei en Ausschnëtt vum Site meteolux.lu. © Meteolux

Am Mëllerdall © Marcel Fuchs Photography

Datt et fatzeg kal dobaussen ass, dierft antëscht jiddereen an Uecht geholl hunn.An et ass ee gutt beroden, sech mat der Keelt unzefrënnen, well et bleift kal!En Dënschdeg huet Meteolux nach eemol extra virun "extremer Keelt" gewarnt: Tëscht Dënschdeg den Owend a Mëttwoch spéide Moie sinn am ganze Land Temperaturen tëscht -7 a -10 ze erwaarden. Am Norde kéint et souguer nach méi kal ginn - bei de Previsiounen affichéiert Meteolux op sengem Internetsite -11 bis -13 Grad.Hei déi offiziell Warnung vum "Avis de froid": Mardi 20:00 à mercredi 11:00, pour tout le pays: Températures minimales entre -7 et -10°C voire moins sur le nord du pays.Kal ass et awer net just zu Lëtzebuerg, ma a wäiten Deeler vun Europa: Op der Zugspitze, deem héchste Bierg an Däitschland, gouf fir Enn Februar esouguer en neie Rekord gemooss, wat déif Temperaturen ugeet: -30,5 Grad goufen do um Dënschdeg gemooss, dat ass zanter dem Ufank vun de Miessungen am Joer 1901 deen niddregste Wäert, dee jeemools an Enn Februar gemooss ginn ass.1940 war se awer schonn eemol méi déif, dat war awer Mëtt Februar an deemools ass d'Quecksëlwer op -35,6 gesackt.