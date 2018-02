© AFP Archivbild

Wéi de Républicain Lorrain en Dënschdeg schreift, hat de Veruerteelte Mëtt Januar een 8 Joer jonkt Meedchen an engem Supermarché zu Audun-le-Tiche sexuell agresséiert. D'Iwwerwaachungskameraen haten d'Faiten opgeholl. Do war ze gesinn, wéi de Mann dem Meedchen nogeet an d'Kand um Hënneschten upéckt, wéi d'Mamm net an der Géigend war.



Wéi et weider heescht, hätt de Mann mat portugiseschen Originnen, wéi et schéngt, net richteg verstan, wat d'Justiz him reprochéiert. Hien hat zouginn, d'Mutz vum Kand beréiert ze hunn. De Veruerteelten huet präziséiert, d'Meedchen hätt e Rucksak ugehat, et wier eleng gewiescht an hie wollt hëllefen. Hie wier dowéinst op d'Knéie gaang an hätt dem Kand wëllen Uebst an de Rucksak packen, do wier et zu der Beréierung komm, déi a sengem Aen - Zitat "ouni sexuell Intentioun" geschitt wier.