Banken digitaliséiere Servicer - mat Konsequenzen (23.01.2017) Bankeclienten, déi de Wee vun der Digitaliséierung net matginn, musse mat méi héije Käschte rechnen.

Nom Succès vun der Petitioun iwwert d'Bankentariffer huet de Finanzminister Pierre Gramegna un déi 5 Banke mat Guicheten hei am Land appelléiert, vulnerabel Leit besser entgéint ze kommen.Zum Beispill eeler Leit hätten et dacks schwéier, mat der Digitaliséierung matzekommen, missten awer op der anerer Säit Fraisen an de Guicheten a Kaf huelen. Ugeschwat goufen hei d'Spuerkeess, d'Raiffeisen, d'BIL, d'BGL BNP Paribas an d'Post.Och sollen d'Clienten an Zukunft méi einfach kënnen tëscht de verschiddenen Tariffer vergläichen, zu deem Zweck erstellt d'CSSF, also d'Commission de Surveillance du Secteur Financier, elo e Comparateur, mat deem d'Tariffer vun de Banke sollen iwwersiichtlech an transparent verglach ginn.