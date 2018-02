De 19. Juli ginn et genee 50 Joer, datt déi zoue Schwämm vu Réiden hir Dieren opgemaach huet a genee sou al ass och hir Rutsch. Zanter dem 23. Februar sinn d'Aarbechte lancéiert, déi wéi gesot bis Enn vum Joer daueren.

Déi Leit, déi d'Schwämm kennen, wäerte sech freeën, besonnesch an de méi kalen Deeg am Wanter, geet een den Tuerm fir ze rutschen nämlech e bësse méi fécks erop, fir sech net z'erkalen. Et dierf een deemno gespaant sinn, ob et mat der neier Rutsch och méi waarm an deem Deel ass.