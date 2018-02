Allerdéngs gëtt et och Kritik, datt den Texte op verschiddene Punkten ze vill restriktiv ass. Op der anerer Säit awer esou ee wichtege Volet, wéi de Biotop-Kadaster net géif berücksichtegt ginn.

CSV Naturschutzgesetz / Reportage Nadine Gautier



Am Ganzen huet d’CSV 27 Amendementer ausgeschafft, genau souvill wéi de Staatsrot Oppositions formelles vis-à-vis vum Texte formuléiert hat. Déi Chrëschtlech Sozial verstinn hir Kritik als konstruktive Bäitrag, huet et en Dënschdeg de Moie geheescht. Wat zum Beispill de landwirtschaftleche Volet ugeet, deen an deem Gesetz ugeschwat gëtt, dierft hei d’Activité agricole net ze enk gesi ginn, fënnt d’CSV-Deputéiert Martine Hansen.De Bauer gehéiert ëmmer méi an d'Gréngzon an ëmmer manner an Duerf, ma dofir muss hien awer och kënnen an der Gréngzon innovativ sinn, esou d'CSV.Wat d’Kompensatioun ugeet, esou betount d’CSV, datt si dogéint ass, datt op wäertvoll landwirtschaftlech Terrain, dat heescht, wou de Buedem zum Beispill besonnesch fruchtbar ass, kéint kompenséiert ginn.Well d'Martine Hansen ass der Meenung, datt nëmmen esou vill dierft kompenséiert ginn, wéi wierklech muss kompenséiert ginn, dat awer net op landwirtschaftlech wäertvolle Flächen. Dës Fläche sinn de wichtegste Produktiounsfacteur vun der Landwirtschaft an déi gëtt fir eng nohalteg Landwirtschaft gebraucht.Manner reglementéieren, mä méi mam gesonde Mënscheverstand schaffen, ass de Credo gewiescht. Och wat d’Wunnhaiser vu Bauerenhäff ugeet, gesäit d’Gesetz Restriktioune vir, déi d‘CSV net novollzéie kann.D'Gesetz gesäit hei just ee Logement intégré vir, a wann zwou Generatiounen do wunnen, dierf et awer just ee Besëtzer ginn. Dës Restriktioune si fir d'Martine Hansen net onbedéngt noutwendeg fir den Naturschutz. Et soll een och mat de Reglementatiounen net iwwerdreiwen.Donieft fuerderen déi chrëschtlech Sozial, datt alles, wat d’Bauen ugeet, och an der Gréngzone, an engem Gesetz verankert gëtt. An deem vum Amenagement communal. Esou wier d’Lisibilitéit fir d’Bierger méi einfach, seet de Laurent Zeimet.Esou ka jiddereen novollzéien, wou hien drun ass a muss net iwwerall siche goen, fir erauszefannen, a wéi enger Prozedur ee grad ass. Dofir soll den Amenagement communal iwwerschafft ginn an alles dat, wat elo am Naturschutzgesetz steet, vu PAG iwwer PAP, am Gesetz vum Amenagement communal zesummegefaasst soll ginn.Esou kéinten d’Prozeduren och vereinfacht ginn.