En Dënschdeg gouf am Golf vu Guinea d'Schëff "St Marseille", dat ënnert Lëtzebuerger Pavillon fiert, vu 5 Piraten ugegraff ginn.

Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

© www.sea-tankers.fr

Zwee Garden aus dem Bénin goufen ugeschoss, wéi d'Piraten d'Schëff ënnert hir Kontroll bruecht hunn.Wéi si awer gesinn hunn, datt d'St Marseille eidel wier, hu si sech dervu gemaach - mat eidelen Hänn.Vum Equipage ass kee blesséiert ginn.U Bord ware keng Lëtzebuerger.Déi zwee Gardë sinn am Spidol, hir Situatioun ass stabel.Communiqué par: Service de la communication de crise

Le 27 février 2018, le navire St Marseille du groupe ST Management SAS et battant pavillon luxembourgeois a été attaqué par cinq pirates armés dans la rade de Cotonou dans le golfe de Guinée. Deux gardes de nationalité béninoise ont été blessés par balles lors de la prise de contrôle par les pirates.

Parmi les membres de l'équipage ne figurent pas de ressortissants luxembourgeois. Sans aucune cargaison à bord, les pirates ont fini par prendre la fuite. L'ensemble de l'équipage n'a pas été blessé et est sain et sauf. Les deux gardes blessés sont hospitalisés et leur situation est stable.

Activée par le Haut-Commissariat à la protection nationale conformément au plan d'intervention d'urgence «Piraterie maritime», la Cellule de crise, dont fait partie entre autres le Commissariat aux affaires maritimes, a suivi de près l'évolution de la situation jusqu'à son dénouement final.