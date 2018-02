Dës huet als Zil d'Loyerspräisser erofzedrécken an d'Rechter vun de Locatairen ze stäerken.

D'Gesetz vun 2006 soll domadder reforméiert ginn.



Am Text, deen en Donneschdeg deposéiert gëtt, sti 5 kruzial Punkten.





Gesetzpropositioun vun Déi Lénk/Reportage Dany Rasque



Fir d'Haaptiddi vun déi Lénk ze verstoen, muss ee virop explizéieren, wéi de maximale Loyer den Ament gerechent gëtt.

Et muss ee vum Kapital ausgoen, dat an engem bestëmmte Joer investéiert gouf an dat dann un d'Liewensdeierecht upassen. 5 Prozent vun deem Montant, deen dobäi erauskënnt ass dann de maximale Loyer, deen de Proprietär eigentlech dierf froen.

Déi Lénk proposéiert elo eng zousätzlech Upassung an zwar soll dat investéiert Kapital un de reale Wäert vun 1995 adaptéiert ginn. Op déi Manéier géif d'Präisexplosioun an de leschte Joren erausgerechent ginn, esou dee fréieren Deputéierte vun déi Lénk, de Justin Turpel.



Dat géif substantiell Changementer beim maximale Loyer mat sech bréngen. Wann een den Ament d'Beispill hëlt vun engem Haus, dat 2010 fir eng Millioun Euro kaaft gouf, läit de maximale Loyer den Ament bei eppes méi wéi 4.500 Euro de Mount. Mat der zousätzlecher Upassung vun déi Lénk géif dee Montant op bësse méi wéi 1.600 Euro falen.



E weidere Punkt beschäftegt sech da grad mat dësem maximale Loyer, den Ament ass et nämlech net onméiglech, datt deen iwwerschratt gëtt.



Da proposéiert déi Lénk nach, datt d'Referenzwäerter fir de maximale Loyer ze rechnen an de Locatiounskontrakt drastoe kommen, de Begrëff vun der Luxuswunneng soll nei definéiert ginn an et soll eng national Locatiounskommissioun geschaaft ginn an där ënnert anerem och d'Locatairen vertruede sinn.