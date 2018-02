De Marc Spautz an Taina Bofferding hate wéinst dem Personalofbau beim Minister nogefrot, well et scho konkret Fäll am Land gëtt.

Chamber: Fleegeversécherung, Glasfaser an Educatioun (27.02.2018) De Romain Schneider huet sech mat de Froe ronderëm d'Assurance Dépendance auserneegesat, fir de Claude Meisch ass et ëm de Stage gaangen.

Nach ëmmer gëtt et Onkloerheeten zu der neier Fleegeversécherung. An enger Froestonn an der Chamber ass nach eng Kéier gefrot ginn, ob et dann tatsächlech net zu manner Leeschtunge géif kommen, notamment bei de sougenannte „Courses Sorties“. Den CSV-Deputéierte Marc Spautz an d'LSAP Deputéiert Taina Bofferding hunn allerdéngs och d'Fro un de Sozialminister Romain Schneider adresséiert, ob et dann net zu Personalofbau géif kommen.

Extrait Marc Spaut an Taina Bofferding



Béid Deputéiert ware verwonnert, wéi si héieren hunn, datt duerch d'Reform Personal soll ofgebaut ginn. Well am Virfeld war ëmmer betount ginn, datt et trotz der Reform, net zu Abousse vun Leeschtungen an och net zu Personalofbau sollt kommen. Dem Taina Bofferding ass esouguer e Fall vun enger jonker Fra bekannt, déi aus wirtschaftleche Grënn, déi op d'Reform zeréckzeféiere sinn, entlooss gi wier. Si soll och net déi eenzeg sinn.

De Sozialminister Romain Schneider huet präziséiert, datt et wuel zu Ëmstrukturéierunge kënnt duerch d'Reform, ma awer all d'Plazen an de Fleege- an Altersheemer garantéiert a finanziell ofgeséchert sinn. Dëst gëllt och fir d'Leeschtungen, esou de Minister weider.

Extrait Romain Schneider



Der Kommissioun wier dru geleeë gewiescht, och an Zukunft déi bescht Fleegeversécherung op der Welt ze hunn, sot nach de Romain Schneider, déi nei Fleegeversécherung wier kee Spuerpak.