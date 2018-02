De Peter Altmaier aus dem Saarland kéint Wirtschafts- an Energieminister ginn. © AFP (Archiv)

Donieft gouf déi saarlännesch Ministerpresidentin vu bis elo, Annegret Kramp-Karrenbauer, e Méindeg zur neier CDU-Generalsekretärin gewielt. De Propositiounen no soll d'Katarina Barley vu Köln Ausseministesch ginn, de Peter Altmaier aus dem Saarland Wirtschafts- an Energieminister an d'Julia Klöckner aus Rheinland Pfalz Landwirtschaftsministerin. Och wann d'Relatiounen tëscht Lëtzebuerg an Däitschland scho ganz gutt wieren, wier et natierlech flott, wann eis Regioun och zu Berlin eng Wichtegkeet kritt, mengt d'Ministesch vun der Groussregioun Corinne Cahen.





Extrait Corinne Cahen



Extrait Franz Fayot



Et ass fir d'Grenzgänger awer och fir d'Lëtzebuerger an der Groussregioun wichteg, datt direkt 3 Leit aus der Regioun e Ministerposten zu Berlin kréien. Well domadder huet een e méi direkten Drot a wichteg Dossiere kënne méi séier ugeschwat ginn. Et kann natierlech och net schueden, wann een Noperen huet, déi ee kennt, déi dann dono méi ze soen hunn, esou d'Ministesch.Och an den Ae vum Franz Fayot vun der LSAP kann dëst eng Roll spillen, wëll se eng gewësse Proximitéit mat eisem Land hunn. Domadder kenne se dann déi Lëtzebuerger Problemer, Dossieren a Politik e bësse besser, wat och ni schuede kann.

Extrait Marc Spautz



Den CSV-President Marc Spautz mengt, datt de perséinlechen Drot mat verschidde Leit e Plus fir eist Land ass.

Extrait Christian Kmiotek



Mam Peter Altmaier, Annegret Kramp-Karrenbauer a Julia Klöckner huet d'CSV regelméisseg Kontakter. Och d'Kollege vun der LSAP, weess den CSV-Deputéierten, hu gutt Kontakter mam Katarina Barley. All déi Fäll kënnen dozou bäidroen, datt d'Lëtzebuerger Problemer besser zu Berlin gehéiert ginn.Mam Peter Altmaier als Wirtschafts- an Energieminister konnten déi Gréng op en Alliéierten hoffen, wat Cattenom betrëfft, wéi de Christian Kmiotek seet. Donieft begréisst de grénge Parteipresident, datt d'Angela Merkel méi Jonker a méi Fraen op wichteg Poste proposéiert, déi dann och nach aus dem Saarland respektiv Rheinland-Pfalz kommen. Dat wier eng positiv Entwécklung, grad well d'Kanzlerin dobäi och no Quote géif kucken.

Elo feelt nach d'Decisioun vun der SPD Basis iwwert déi zukünfteg Bundesregierung, déi sech e Sonndeg erwaart gëtt.